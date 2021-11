La definizione e la soluzione di: Veduta generale di un luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANORAMA

Curiosità/Significato su: Veduta generale di un luogo negozio. Due vedute di Canaletto e Guardi (ambedue in collezione privata) documentano il complesso ancora integro. Giovanni Antonio Canal, Veduta di Santa Maria ...

Altre definizioni con veduta; generale; luogo; Avveduta e prudente; veduta parziale; veduta generale; Può essere riveduta e corretta; Una vittoria del generale Grant sui Sudisti; Un generale caro ai Bersaglieri; In generale , un disturbo del linguaggio; generale ateniese che tradì unendosi agli spartani; Il luogo dove... non c è anima viva; Un luogo in cui si cerca la via d uscita; Il luogo ideale per barbecue e gazebo; Capoluogo e lago lombardi;