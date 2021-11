La definizione e la soluzione di: Si vedono in faccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CC

Curiosità/Significato su: Si vedono in faccia alla fase finale del mondiale, vedono iscritte 46 squadre nazionali. Le qualificazioni iniziano il 6 giugno 2019 e si concluderanno a novembre 2021 e ...

Altre definizioni con vedono; faccia; Non si vedono sotto la barba; vedono pochissimo; Quelle a contatto non si vedono ; E' qui che molti si vedono ; Lo scontro faccia a faccia ; Chino con la faccia a terra; _-à-__ = faccia a faccia ; Buon... vi faccia ; Cerca nelle Definizioni