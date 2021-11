La definizione e la soluzione di: Vasta pianura povera di acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STEPPA

Curiosità/Significato su: Vasta pianura povera di acqua individuare quattro unità morfologiche tabulari: la pianura russa, naturale proseguimento della pianura tedesco-polacca, che prosegue nella Bielorussia e ...

Altre definizioni con vasta; pianura; povera; acqua; vasta ampia; vasta e boscosa regione calabrese; vasta parte del continente artico; vasta pianura in Puglia; pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa; pianura sudamericana; Vasta pianura in Puglia; Una pianura secca come quella russa; La parente povera dell'aspirapolvere; Una piccola dimora povera e malconcia; Terra povera d'humus dove attecchisce la ginestra; Le hanno povera e bella; Un animale acqua tico... irritante | Venerdì 26 novembre 2021; Corso d acqua ; I cetacei di certi parchi di divertimento acqua tici; La sardina d acqua dolce; Cerca nelle Definizioni