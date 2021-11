Valle del Trentino | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Valle del Trentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NON

Curiosità/Significato su: Valle del Trentino Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'alto 'adi?e/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale ...

Altre definizioni con valle; trentino; venerdì; novembre; 2021; Conduce da una valle a quella contigua; La valle compresa tra Canazei e Moena; L isola con la valle dei Templi; Erano soldati di Cavalle ria; Una città del trentino Alto Adige; Un passo tra la Lombardia e il trentino ; Pregiato vino bianco del trentino -Alto Adige; Centro.. del trentino ; Brutte situazioni | venerdì 26 novembre 2021; Credere, supporre | venerdì 26 novembre 2021; Parlata locale, dialetto | venerdì 26 novembre 2021; Membrane oculari | venerdì 26 novembre 2021; Una tappa per autisti | venerdì 26 novembre 2021;