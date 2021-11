La definizione e la soluzione di: È usato per travasare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMBUTO

Curiosità/Significato su: e usato per travasare L'imbuto è uno strumento usato per travasare liquidi in contenitori dall'imboccatura stretta. Ha forma conica, precisamente è formato dall'assemblaggio ...

Altre definizioni con usato; travasare; Quello di potassio è usato dal fotografo; Un morbo causato da salmonelle; Il medico alienista con termine ormai poco usato ; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; Si usano per travasare ; Arnese per travasare ; Cerca nelle Definizioni