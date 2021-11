Una vena del marmo | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Una vena del marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STRIA

Curiosità/Significato su: Una vena del marmo hanno due linee di marmo a Lasa: linea Lasa Bianco: perla, statuario, classico, ortles e nuvolato; linea Lasa Venato: vena d'oro, vena verde, fior di melo ...

