La definizione e la soluzione di: Una festa per lo scolaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VACANZA

Altre definizioni con festa; scolaro; Gli ebrei le dedicarono la festa di Purim | Venerdì 26 novembre 2021; Dà brio alla festa ; Una festa che raccoglie tutta la famiglia; Si manifesta con la bandiera a mezz asta; Lo scolaro li compra a righe o a quadretti; Il voto massimo per lo scolaro ; Vi siede lo scolaro ; Vi si siede lo scolaro ; Cerca nelle Definizioni