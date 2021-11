La definizione e la soluzione di: Una città del Friuli Venezia Giulia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PORDENONE

Curiosità/Significato su: Una citta del Friuli Venezia Giulia Il Friuli-Venezia Giulia, o anche Friuli Venezia Giulia; AFI: /fri'uli ve'n?t?ja '?ulja/; Friûl-Vignesie Julie in friulano, Furlanija-Julijska krajina ...

Altre definizioni con città; friuli; venezia; giulia; La Grandi di "Bruci la città "; La città con la spiaggia di Mondello | Venerdì 26 novembre 2021; La città con il Quadrilatero della moda; La città etrusca espugnata da Camillo; Fa regione con il friuli ; Una città del friuli -Venezia Giulia; Rinomato vino prodotto anche nel friuli ; Una base NATO in friuli ; Marin, doge venezia no; L usuraio de Il mercante di venezia ; Fa regione con la venezia Giulia; Biscottini venezia ni; Fa regione con la Venezia giulia ; Collega di giulia na De Sio; Lo furono Carlo Mattrel e giulia no Sarti; Una città del Friuli-Venezia giulia ;