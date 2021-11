La definizione e la soluzione di: Lo è un toscano, ma non un fiorentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIGARO

Curiosità/Significato su: Lo e un toscano, ma non un fiorentino pena in toscano fiorentino: (te) tu fa' pena Nel fiorentino viene usato il pronome tu molto spesso nelle frasi. in italiano: ma che fai? in toscano fiorentino: ...

