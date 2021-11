Il titolo del Petrarca | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Il titolo del Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SER

Curiosità/Significato su: Il titolo del Petrarca Disambiguazione – "Petrarca" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Petrarca (disambigua). Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – ...

Altre definizioni con titolo; petrarca; venerdì; novembre; 2021; Il titolo del Parini; Un titolo finanziario in alternativa alle azioni; Un titolo britannico che è stato conferito anche Mick Jagger; Il titolo di Tutankhamon; Profumati... per il petrarca ; Vi è sepolto petrarca ; La riscoperta dei classici avviata da petrarca ; Il secolo di petrarca e Boccaccio; Il numero di febbraio | venerdì 26 novembre 2021; Aria... a Londra | venerdì 26 novembre 2021; Il patriota Menotti | venerdì 26 novembre 2021; Un John cantante | venerdì 26 novembre 2021; Ha foglie a freccia | venerdì 26 novembre 2021;