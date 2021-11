La definizione e la soluzione di: Tessera che permette l accesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PASS

Curiosità/Significato su: Tessera che permette l accesso Attilio Tesser (Montebelluna, 10 giugno 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Modena. Fluidificante ...

Altre definizioni con tessera; permette; accesso; Gli spetta una tessera ; Una tessera invernale; In molti hotel è sostituita da una tessera ; Salgono sul bus con una tessera ; permette di spiccare i salti più alti; permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; permette di eliminare le piccole scabrosità; Non è una parete ma permette di dividere la stanza; L'accesso con cui si connettono due o più computer; La lex che permise ai tribuni l'accesso al senato; accesso rio da cucina utile per i grandi dolci; La fase di accesso dei passeggeri all'aereo; Cerca nelle Definizioni