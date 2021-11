Struzzo australiano | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Struzzo australiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EMU

Curiosità/Significato su: Struzzo australiano di uccelli, quasi tutti di grandi dimensioni, chiamati ratiti, come lo struzzo, l'emù, il moa (ora estinto) e il piccolo kiwi. Sono nativi delle foreste ...

Altre definizioni con struzzo; australiano; Macchine per il calcestruzzo ; Caratteristico struzzo dell'Australia; Grande uccello australiano simile allo struzzo ; Lo è il falco ma non lo struzzo ; Grande uccello australiano simile allo struzzo; Il marsupiale australiano che si nutre di foglie di eucalipto; Un grazioso marsupiale australiano ; È dei misteri in un horror australiano ;