La definizione e la soluzione di: E simile alla seta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Curiosità/Significato su: E simile alla seta Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Seta (disambigua). La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare ...

Altre definizioni con simile; alla; seta; venerdì; novembre; 2021; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; È simile alla pala; È simile alla vespa; È simile alla foca; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; Un grido alla corrida | Venerdì 26 novembre 2021; Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma; Si può gustare “alla cantonese”; E simile alla seta | Venerdì 26 novembre 2021; Alessandro: l autore di seta ; Proverbialmente è bene non confonderli con la seta ; Drappi di seta a fiorami; Andato... in stile antico | venerdì 26 novembre 2021; Se ne fanno ermetici recipienti | venerdì 26 novembre 2021; Coerente, concorde | venerdì 26 novembre 2021; Alberi da frutto | venerdì 26 novembre 2021; Priva di affezioni | venerdì 26 novembre 2021; Andato... in stile antico | Venerdì 26 novembre 2021; Se ne fanno ermetici recipienti | Venerdì 26 novembre 2021; Coerente, concorde | Venerdì 26 novembre 2021; Alberi da frutto | Venerdì 26 novembre 2021; Priva di affezioni | Venerdì 26 novembre 2021; Andato... in stile antico | Venerdì 26 novembre 2021 ; Se ne fanno ermetici recipienti | Venerdì 26 novembre 2021 ; Coerente, concorde | Venerdì 26 novembre 2021 ; Alberi da frutto | Venerdì 26 novembre 2021 ; Priva di affezioni | Venerdì 26 novembre 2021 ; Cerca nelle Definizioni