Serbatoi portatili | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Serbatoi portatili.

Soluzione 7 lettere : TANICHE

Curiosità/Significato su: Serbatoi portatili cubi. Per serbatoi sotto pressione è anche importante conoscerne la pressione massima consentita, oltre la quale c'è il rischio che il serbatoio si danneggi ...

