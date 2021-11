Secerne l insulina | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Secerne l insulina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PANCREAS

Curiosità/Significato su: Secerne l insulina ormoni insulina, glucagone, somatostatina e polipeptide pancreatico. Come parte del sistema digestivo, funziona come ghiandola esocrina che secerne il succo ...

Altre definizioni con secerne; insulina; secerne l'insulina; Un mollusco che secerne inchiostro; Quella pineale secerne la melatonina; La secerne il fegato; Secerne l'insulina ; Lo sono l'insulina e il cortisone; Deve fare spesso iniezioni di insulina ; Sostanze come l'insulina ;