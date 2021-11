La definizione e la soluzione di: Scrive finché dura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MATITA

Curiosità/Significato su: Scrive finche dura dalla finestra, cerca di parlarle ma inizialmente Pollicina si spaventa, finché si accorge che Cornelius è in realtà una fata simile a quelle che sono disegnate ...

Altre definizioni con scrive; finché; dura; Un modo di scrive re... poco chiaramente; Descrive re per sommi capi; scrive articoli di fondo; Vergare, scrive re; Usa il ferro finché è caldo; Introdurre finché ce ne sta; Lavorano finché muoiono; Leggere a voce alta affinché un altro scriva; Che dura per poco tempo; Trasforma la frutta e la verdura in bibite; L insalata di verdura a cubetti con maionese; Discordie di breve dura ta; Cerca nelle Definizioni