La Santanchè della politica | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: La Santanchè della politica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DANIELA

Curiosità/Significato su: La Santanche della politica Daniela Garnero, già coniugata Santanchè, (Cuneo, 7 aprile 1961), è una politica e imprenditrice italiana, senatrice della Repubblica per Fratelli d'Italia ...

