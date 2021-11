Lo rinfresca una mentina | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Lo rinfresca una mentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALITO

Curiosità/Significato su: Lo rinfresca una mentina Pasta madre dopo il rinfresco per l'utilizzo Pasta madre lievitata all'asciutto dopo il rinfresco per l'utilizzo Sezione di una massa di pasta madre ...

Altre definizioni con rinfresca; mentina; Bianca bibita rinfresca nte; Pasticche rinfresca nti per l'alito; Lo rinfresca una mentina; rinfresca re l'ambiente; La loro resina è detta trementina di Venezia; Lo rinfresca una mentina ; Il frutto detto clementina ; L'albero che fornisce la trementina di Venezia; Cerca nelle Definizioni