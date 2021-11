La definizione e la soluzione di: Quello di lungo corso è un esperto navigante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAPITANO

Curiosità/Significato su: Quello di lungo corso e un esperto navigante L'isola di Dino è un'isola italiana sita lungo la costa nord occidentale del Tirreno, di fronte all'abitato di Praia a Mare in Calabria, più precisamente ...

