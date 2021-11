La definizione e la soluzione di: Quello della Calabria è Catanzaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Quello della Calabria e Catanzaro vedi Calabria (disambigua). La Calabria (AFI: /ka'labrja/; Calabbria in calabrese, Kalavrìa in grecanico, Kalabrì in arbërisht, Calabria in occitano) è una ...