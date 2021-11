Quella rossa viene ricavata dall ematite | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Quella rossa viene ricavata dall ematite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OCRA

Curiosità/Significato su: Quella rossa viene ricavata dall ematite "sangue", data l'evidente colorazione rossa. Mentre infatti l'ematite si presenta nera o grigio ferro, la polvere ricavata per il pigmento è rosso bruno. Anticamente ...

