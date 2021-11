Può sollevare 500 | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Può sollevare 500. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Curiosità/Significato su: Puo sollevare 500 chirurgico di formazione ricostruttiva, utilizzato per sollevare le mammelle. Tale operazione può essere scelta dal soggetto quando vi è una perdita di ...

