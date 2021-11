La definizione e la soluzione di: Lo può esclamare chi sta giocando a poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lo puo esclamare chi sta giocando a poker di esclamare "Uno". Se l'ADD IT UP è giocato bluffando (cioè quando il giocatore possiede in realtà una carta con colore o numero corrispondente a quello ...