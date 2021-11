Pulsa nel petto | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Pulsa nel petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CUORE

Curiosità/Significato su: Pulsa nel petto ancora recente la porta a sentirsi come una ferita, mentre il suo corpo pulsa ed è sofferente. La menzione della ferita subito dopo la parola "grembo" ...

Altre definizioni con pulsa; petto; venerdì; novembre; 2021; pulsazioni del cuore; La sua unità esterna è detta targa a pulsantiera; Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni; Pigiare un pulsante; Rumore di un colpetto; Vantaggio che si gode rispetto ad altri; Esageratamente rispettoso dell etichetta; Un prospetto riassuntivo; La minima puntata nel gioco del Poker | venerdì 26 novembre 2021; Riferisce alla casa bianca | venerdì 26 novembre 2021; Li caccia il gatto | venerdì 26 novembre 2021; Diminutivo di Giovanna | venerdì 26 novembre 2021; Elaboratore di elevate prestazioni in rete | venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni