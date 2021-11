La provincia abruzzese con Francavilla al Mare | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: La provincia abruzzese con Francavilla al Mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIETI

Curiosità/Significato su: La provincia abruzzese con Francavilla al Mare Francavilla al Mare (AFI: [franka'villa 'al 'mare]) è un comune italiano di 25 204 abitanti della provincia di Chieti. È situata a sud di Pescara, con ...

Altre definizioni con provincia; abruzzese; francavilla; mare; La provincia siciliana con la Conca d Oro; provincia greca; Nativo di una provincia della Campania | Venerdì 26 novembre 2021; provincia della Toscana; Provincia abruzzese ; Cane da pastore bianco grande, detto abruzzese ; Abitanti di un capoluogo abruzzese ; La provincia abruzzese con la minore superficie; La provincia abruzzese con francavilla al Mare; Lo può esclamare chi sta giocando a poker; Nicolas mare sciallo | Venerdì 26 novembre 2021; Consumare il pasto serale; Incrostazione che si può formare sui denti;