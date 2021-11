La definizione e la soluzione di: Prendono le cose sul serio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LADRI

Curiosità/Significato su: Prendono le cose sul serio aderire alle convenzioni stabilite di un genere serio, mentre, in realtà, in modo pacato, ne prendono in giro alcuni aspetti. Un'opera di questo genere ...

Si apprendono le belle; Comprendono i serpenti; Si prendono per i capelli; Si prendono cura delle chiese; Collera che fa fare cose da pazzi; cose da matti; Apprezza le cose terrene; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose ; Un tipo da non prendere sul serio ; E... al serio presso Bergamo; Un tessuto grigio, molto serio so; A causa della piena gli argini del serio sono stati erosi dalla vorticosa corrente;