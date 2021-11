La definizione e la soluzione di: Prefisso per parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LOGO

Curiosità/Significato su: Prefisso per parola indicativo distrettuale, vedi Prefisso telefonico. Un prefisso, in linguistica, è un morfema che è affisso all'inizio di un lessema per modificarne o precisarne ...

