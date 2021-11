La definizione e la soluzione di: Piegato come un tipo di cartone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ONDULATO

Curiosità/Significato su: Piegato come un tipo di cartone e consentire di sfogliarlo in modo più agevole. La coperta di questo tipo di filza può essere costituita da due piatti in cartone o da un solo foglio più ...

Altre definizioni con piegato; come; tipo; cartone; Un impiegato senza responsabilità; Un gas impiegato in guerra; È impiegato come combustibile e refrigerante; Lo percepisce l'impiegato ; Lo è l animale come il cane; Ha come sigla NO; E come una ics | Venerdì 26 novembre 2021; Striato come grossi felini asiatici; tipo di elezioni; tipo di lettera... che nessuno vorrebbe ricevere; tipo di educazione che... si impara a scuola; Un tipo di corda sottile; La giraffa del cartone animato Madagascar; La gemella di Terry in celebre cartone animato; Il principe dei mostri in un cartone anni '80; Insieme a Butt-head in un cartone trasmesso da Mtv; Cerca nelle Definizioni