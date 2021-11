Un piccolo strumento a fiato | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Un piccolo strumento a fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ARMONICA A BOCCA

Curiosità/Significato su: Un piccolo strumento a fiato risonanti o strumenti a fiato veri e propri), oppure no (aerofoni liberi). La prima classe comprende gli "aerofoni liberi", nei quali lo strumento genera direttamente ...

