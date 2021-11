La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Salem. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OREGON

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Salem Salem è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo assieme a Lawrence della contea di Essex nello Stato del Massachusetts. Si affaccia sulla baia ...

Altre definizioni con capitale; salem; La capitale dell Indonesia; La capitale dell Oregon; Lo Stato africano con capitale Nianmey; Fu capitale d Israele; La collina fuori Gerusalem me su cui venne crocefisso Gesù; I Crociati la presero prima di Gerusalem me; Altura di Gerusalem me; Un corregionale di Vincenzo salem me; Cerca nelle Definizioni