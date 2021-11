La patria di Biden | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: La patria di Biden. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USA

Curiosità/Significato su: La patria di Biden Joe Biden giura come 46º Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris diventa la 49° vice presidente degli stati uniti d'America divenendo la prima ...

Altre definizioni con patria; biden; La patria del Mahatma Gandhi e di Indirà Gandhi; Ha lasciato volontariamente la patria ; Si varca espatria ndo; Fuggita dalla patria ; Affermazione di biden ; Li guida biden ; Un connazionale di biden ; Noto ammorbiden te con un orsacchiotto testimonial;