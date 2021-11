La definizione e la soluzione di: Parte scolpita che sporge dal fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RILIEVO

Curiosità/Significato su: Parte scolpita che sporge dal fondo L'altorilievo è dove, in generale, più di metà della massa della figura scolpita sporge dal fondo: in effetti gli elementi più importanti della composizione, specialmente ...

