La definizione e la soluzione di: Il papa che convocò il concilio di Trento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PAOLO TERZO

Curiosità/Significato su: Il papa che convoco il concilio di Trento Loyola e convocò il Concilio di Trento nel 1545. Alessandro Farnese nacque a Canino, nella Maremma laziale (oggi provincia di Viterbo), figlio di Pier Luigi ...

Altre definizioni con papa; convocò; concilio; trento; Un attrice molto... papa razzata; Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II; Fa capo al papa ; papa lco in Basilicata coast to coast; Li convocò per l'ultima volta Luigi XVI; I1 papa che convocò il concilio di Trento; Lo convocò Teodosio II; Il suo concilio condannò al rogo Jan Hus nel 1415; Dal 1545 al 1563 ospitò un noto concilio cattolico; I1 papa che convocò il concilio di Trento; Un concilio universale; Le province come trento ; I trentini che entrarono a trento trotterellando; Scioglilingua trentatre __ entrarono a trento ..; Le cittadine da trento a Messina;