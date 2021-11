La definizione e la soluzione di: Operai al telaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TESSITORI

Curiosità/Significato su: Operai al telaio dipinto su tela può infatti essere semplicemente staccato dal telaio e arrotolato), furono i vantaggi principali che garantirono il successo della tela, garantendo ...

Altre definizioni con operai; telaio; Le operai e che lavoravano nelle risaie; operai o non qualificato nell'edilizia; Può essere operai a; Gli operai stampatori; telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Uomo che lavora al telaio ; Servono a preparare la fibra tessile per il telaio ; Bobine del telaio con i fili; Cerca nelle Definizioni