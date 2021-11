La definizione e la soluzione di: La nota che segue il sol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: La nota che segue il sol strumento il medesimo suono (es. sul pianoforte premerà il medesimo tasto sia per il DO che per il SI#)). Ogni suono, ad eccezione del sol? poiché si ...