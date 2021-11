Dà nome ad una tintura | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Dà nome ad una tintura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IODIO

Curiosità/Significato su: Da nome ad una tintura scala dei K*, che dipende dal pH di tintura. Oltre alla tintura con coloranti acidi si può utilizzare la tintura con coloranti dispersi, premetallati ...

