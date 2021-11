Nemici della patria | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Nemici della patria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRADITORI

Curiosità/Significato su: Nemici della patria applicare provvedimenti riservati ai nemici della patria ma permise la cancellazione di tutti i riferimenti della sua esistenza: documenti, epigrafi, ritratti ...

Altre definizioni con nemici; della; patria; I fratelli nemici di Lucky Luke; Interpretò con Sordi il film I due nemici ; nemici ... per la pelle; Così viene detto Topolino dai suoi arcinemici ; L Ottieri della letteratura; L acquaio della cucina; Desinenza della seconda coniugazione verbaleere; Il percorso della legge | Venerdì 26 novembre 2021; Furono la terza patria di Einstein | Venerdì 26 novembre 2021; La patria di Biden | Venerdì 26 novembre 2021; La patria del Mahatma Gandhi e di Indirà Gandhi; Ha lasciato volontariamente la patria ; Cerca nelle Definizioni