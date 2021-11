La definizione e la soluzione di: Nastri e fronzoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GALE

Curiosità/Significato su: Nastri e fronzoli brache tenute alle caviglie da nastri e fronzoli. Ideate nel 1911 le prime apparizioni le si devono a Parigi il 12 febbraio e il 13 marzo a Milano le prime ...

