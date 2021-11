La definizione e la soluzione di: Molte di quelle da gioco sono clandestine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CASE

Curiosità/Significato su: Molte di quelle da gioco sono clandestine uno sport di squadra giocato all'aperto con un pallone su un campo di gioco rettangolare, con due porte. È giocato da due squadre composte da 11 giocatori ...

Altre definizioni con molte; quelle; gioco; sono; clandestine; Costringe a molte rinunce | Venerdì 26 novembre 2021; Lo sono i fondi di molte padelle; molte bianche sono da tavola; Ha molte autogrù sigla; quelle di bronzo non arrossiscono; C è chi perde quelle mentali; Ercole spazzò quelle di Augia; La prima e la quarta di quelle ; gioco basco; gioco diventato Super; gioco di pedine; Il gioco in cui si dichiarano gli ambi e le cinquine; sono due patemi e due materni; Così sono i ramarri; sono piene di banchi | Venerdì 26 novembre 2021; Lo sono ... le comari; Le scommesse clandestine ; Case da gioco clandestine ; Nelle pubblicazioni clandestine indicava un luogo fittizio di edizione; Lo scandalo delle scommesse clandestine nel calcio; Cerca nelle Definizioni