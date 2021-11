La definizione e la soluzione di: Il minimo di voti necessario per un referendum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : QUORUM

Curiosità/Significato su: Il minimo di voti necessario per un referendum Il referendum è un istituto giuridico contemplato dalla Costituzione della Repubblica Italiana. È uno degli strumenti, insieme alla petizione (Art.50 Cost ...

Le arpe che suonavano al minimo movimento del vento; Voto minimo per passare un esame universitario; Il limite minimo di distanza; E' minimo nel foglio; Devoti ... senza doti; Raccolgono i voti ; I conteggi dei voti ; Vi si segnano i voti degli esami universitari; Dotare del necessario ; Il presupposto necessario sine qua non lat; Fornire del necessario ; Ogni accessorio necessario per attaccare il cavallo; La scala protagonista di un referendum nel 1985; Lo è una legge eliminata tramite un referendum ; Si deve raggiungere in alcuni referendum lat; Un voto da referendum