La definizione e la soluzione di: Mette le zampe da adulta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RANA

Curiosità/Significato su: Mette le zampe da adulta sette specie estinte conosciute da fossili. Le principali caratteristiche distintive delle giraffe sono il collo e le zampe estremamente allungate, gli ossiconi ...

Altre definizioni con mette; zampe; adulta; Permette di parlare a distanza; Tessera che permette l accesso; Tessera che permette l accesso; Trasmette il Tg1; Anfibio dalle corte zampe ; Sorta di collare che avvolge anche le zampe ; Fanno zampe d'ape; Uccello con lunghe zampe ; Una papera adulta ; Supereroe che è la versione adulta di Robin; Nacque già adulta ; Cerca nelle Definizioni