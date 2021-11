La definizione e la soluzione di: Materiale incendiario per bombe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NAPALM

Curiosità/Significato su: Materiale incendiario per bombe battaglia Roma. Nel 1945 vennero per la prima volta impiegate bombe la cui carica non era un esplosivo convenzionale, bensì materiale fissile idoneo a esplodere ...

Altre definizioni con materiale; incendiario; bombe; Un materiale come il polietilene; materiale per natanti; materiale per lavoretti scolastici; Il materiale di molte mute da sub; Ordigno incendiario usato spesso nelle guerriglie urbane; L'imperatore incendiario ; Le bombe tte di carta; Spara bombe di ridotta potenza; Christian: negli spot Gillette esclama like a bombe r; Miscela incendiaria per bombe ; Cerca nelle Definizioni