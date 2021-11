Maschio tra le pecore | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Maschio tra le pecore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARIETE

Curiosità/Significato su: Maschio tra le pecore nome pecora (lat. pecus "bestiame di piccolo taglio" passato poi a identificare un singolo animale) è riservato all'adulto femmina, il maschio della ...

Altre definizioni con maschio; pecore; venerdì; novembre; 2021; Il maschio ... per i "romani de Roma"; Capo maschio di una stirpe e titolo ecclesiastico; maschio del maiale atto alla riproduzione; maschio tra le pecore; Privare le pecore del loro mantello; L industriale che tosa le pecore ; Ricoveri per le pecore ; Lo sono le pecore ; Cesare fu ucciso in quelle di marzo | venerdì 26 novembre 2021; Il dio greco che a Roma era chiamato Marte | venerdì 26 novembre 2021; Spengono incendi | venerdì 26 novembre 2021; Un insetto di grandissima utilità | venerdì 26 novembre 2021; Si produce nei caseifici | venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni