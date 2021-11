Lungo periodo storico | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Lungo periodo storico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EPOCA

Curiosità/Significato su: Lungo periodo storico il periodo compreso fra la prima guerra mondiale ed il crollo dell'Unione Sovietica presenti un carattere coerente, molto diverso da quello del lungo XIX ...

Altre definizioni con lungo; periodo; storico; Quello di lungo corso è un esperto navigante; Bastone molto lungo ; Discorso lungo e noioso; lungo fiume francese; periodo di notevole prosperità economica | Venerdì 26 novembre 2021; periodo compreso tra l oligocene e il pliocene; Il periodo della pietra levigata; Il periodo in cui scomparvero i rettili giganteschi; Lo storico conflitto fra Impero e Papato; Il periodo preistorico di un film di Spielberg; Uno storico Orazio; Vi stava l'uomo preistorico ;