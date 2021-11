La lingua di Cesare | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: La lingua di Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LATINO

Curiosità/Significato su: La lingua di Cesare nell'opera di Pavese, in "Lingua nostra", n. 2, 1956. Franco. Riva, Note su la lingua di Cesare Pavese, in "Belfagor", n. 5, 1955. Umberto Mariani, Cesare Pavese ...

Altre definizioni con lingua; cesare; venerdì; novembre; 2021; Inumidisce la lingua ; L arte nella madrelingua ; lingua monosillabica; C'è chi non li ha sulla lingua ; Il già di Giulio cesare ; La gens di cesare ; Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di Giulio cesare ; Gaio _ cesare ; Il mare di Catania | venerdì 26 novembre 2021; Il pronome che ci... include | venerdì 26 novembre 2021; Atleti che gareggiano su candide piste | venerdì 26 novembre 2021; Un volatile... da orologi | venerdì 26 novembre 2021; Non può decollare da solo | venerdì 26 novembre 2021;