Lavorano tra ruminanti | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Lavorano tra ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BOARI

Curiosità/Significato su: Lavorano tra ruminanti nella digestione del fieno è tra gli animali ruminanti, come il bestiame e gli ovini; e fermentatori ritardanti, non ruminanti, come i cavalli. Entrambi ...

