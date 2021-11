La definizione e la soluzione di: Incrostazione che si può formare sui denti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTARO

Curiosità/Significato su: Incrostazione che si puo formare sui denti organogena è formata dal guscio di altri organismi. L'incrostazione inorganica (o incrostazione sensu stricto) avviene soprattutto in acque soprasature ...

