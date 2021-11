Guizzano in cielo | Venerdì 26 novembre 2021

La definizione e la soluzione di: Guizzano in cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici del 26/11/2021 (per le risposte multiple o diverse soluzioni a stesse Definizioni, ti basta cercare o controllare i link in basso). Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LAMPI

Curiosità/Significato su: Guizzano in cielo momento di proseguire e Virgilio lascia una notazione oraria: i Pesci guizzano fuori dall'orizzonte e il Carro si trova nella zona del Coro (il maestrale) ...

Altre definizioni con guizzano; cielo; venerdì; novembre; 2021; guizzano nele vasche; guizzano in cielo; guizzano in molti acquari; È sconfinata quella del cielo ; La sommità del cielo ; Lo è il cielo al tramonto; Consonanti in cielo ; Arrossiscono facilmente | venerdì 26 novembre 2021; Vivono in convento | venerdì 26 novembre 2021; Indica dosi pari | venerdì 26 novembre 2021; Un giorno in cifre | venerdì 26 novembre 2021; Brutte situazioni | venerdì 26 novembre 2021;