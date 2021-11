La definizione e la soluzione di: Frazione di mese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SETTIMANA

Curiosità/Significato su: Frazione di mese quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni»; Rivalutazione ...

Altre definizioni con frazione; mese; frazione di Courmayeur; Ode di Giosuè Carducci a una frazione di Trieste; In ottica c'è quello filare e di diffrazione ; Una frazione del Giro d’Italia; Un mese estivo | Venerdì 26 novembre 2021; Un mese in cui cade la Pasqua; A metà mese ; Il mese del digiuno per i Musulmani; Cerca nelle Definizioni