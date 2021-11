La definizione e la soluzione di: Il film di James Cameron che ha vinto undici Oscar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate e giochi enigmistici. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Curiosità/Significato su: Il film di James Cameron che ha vinto undici Oscar grazie al ruolo in Titanic di James Cameron, al fianco di Kate Winslet. Nel corso della sua carriera ha collaborato con James Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle ...

Altre definizioni con film; james; cameron; vinto; undici; oscar; Nata a Grand Prairie il 22 luglio 1992, la cantante statunitense è una delle protagoniste del film "Un giorno di pioggia a New York; film con Woody Allen | Venerdì 26 novembre 2021; La Laura del film Malizia; Il numero da cui ricomincia Troisi in un suo film ; james , pittore belga; La james cantante statunitense di jazz; Organizzazione criminale combattuta da james Bond; Un film di spionaggio diretto da james Cameron; cameron , nota attrice; Relativo all autore del Decameron ; Un film di spionaggio diretto da James cameron ; cameron _, nota attrice; Ha vinto sette volte la Coppa dei Campioni; Ha vinto l edizione 1999 del Festival di Sanremo; Per un pelo non han vinto ; Il primo tennista di colore ad aver vinto Wimbledon; Un undici di biancocelesti; I tifosi d un undici toscano; Titolato undici di Kiev; Kolossal vincitore di undici premi Oscar; __ Minnelli, oscar per Cabaret; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto "Un altro giro", vincitore dell'oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021; Nata a Pechino il 31 marzo 1982, la regista ha diretto "Nomadland , film vincitore di tre oscar quest'anno; Julianne premio oscar per Stili Alice;